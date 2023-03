US-Wirtschaftssanktionen – Schweizer Firma Solway stellt Geschäft in Guatemala ein Zwei Tochtergesellschaften des Schweizer Bergbaukonzerns Solway Investment Group in Guatemala haben ihre Aktivitäten im Nickelsektor eingestellt.

1 / 3 Vor rund einem Jahr kam Solway in die Kritik, weil ein Bergbauunternehmen, das zur Solway Investment Group gehört, Daten über Umweltschäden in einem indigenen Gebiet im Nordosten Guatemalas zurückgehalten hatte. AFP

Grund dafür seien die von den USA verhängten Wirtschaftssanktionen, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Das US-Finanzministerium verhängte am 28. November 2022 Sanktionen wegen «Korruption» und «Einflussnahme» gegen einen Russen, der als Leiter des Zuger Konzerns gilt, sowie gegen eine Weissrussin und drei Unternehmen, die im Bergbausektor in Guatemala tätig sind.

Aufgrund «unvorhergesehener Schwierigkeiten aufgrund dieser Sanktionen» waren die Tochtergesellschaften der Solway Investment Group in Guatemala – Compania Guatemalteca de Niquel und Compania Procesadora de Niquel de Izabal – gezwungen, «ihre Aktivitäten vorübergehend einzustellen», wie der Bergbau- und Metallkonzern in einer Mitteilung, die der französischen Nachrichtenagentur AFP vorlag, schrieb.

Ein Antrag bei den US-Behörden auf eine «vorübergehende Lizenz für bestimmte Transaktionen» sei nicht beantwortet worden, so die Solway Investment Group. Die Regierung von Guatemala erneuerte die Exportgenehmigungen der beiden Tochtergesellschaften des Konzerns nicht.

Auseinandersetzungen wegen Umweltschäden

Ein Teil der Belegschaft werde beibehalten, um «eine effektive Kontrolle der Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie die Erhaltung der bestehenden Infrastruktur zu gewährleisten», hiess es weiter.

Beide Unternehmen sind in El Estor und Los Amates in der Karibikregion 320 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt tätig. Einheimische wehrten sich bereits gegen den Bergbau in dieser Region. Bei Zusammenstössen mit der Polizei kam es zu Toten und Verletzten. Zudem wurden Umweltschützer inhaftiert.

Vor rund einem Jahr kam Solway in die Kritik, weil ein Bergbauunternehmen, das zur Solway Investment Group gehört, Daten über Umweltschäden in einem indigenen Gebiet im Nordosten Guatemalas zurückgehalten hatte.

SDA/sys

