4x100-m-Final in Tokio – Fehler bei letzter Übergabe – Schweizer Frauen-Staffel wird Vierte Sie hatten einen grossen Traum, und der ist nicht ganz in Erfüllung gegangen: Die Schweizer Frauenstaffel wird im Olympiafinal in 42,08 Sekunden Vierte. Gold gewinnt Jamaika. Monica Schneider aus Tokio

Direkt nach dem Rennen zeigten sich die Schweizerinnen enttäuscht über den vierten Rang: Riccarda Dietsche (von links), Salomé Kora and Mujinga Kambundji. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Die Schweizerinnen mit Startläuferin Riccarda Dietsche, Ajla Del Ponte, Mujinga Kambundji und Schlussläuferin Salomé Kora hatten zum dritten Mal in Folge den Final an grossen Meisterschaften erreicht – erstmals den Olympiafinal. An der WM 2017 waren sie Fünfte, zwei Jahre später in Doha bereits Vierte geworden.

In Tokio sprinteten sie in 42,08 Sekunden nun erneut auf den vierten Rang, das Quartett blieb damit drei Hundertstel über dem Schweizer Rekord vom Vortag. Auf die Bronzemedaille fehlten zwei Zehntel. Jamaika holte sich den Olympiasieg vor den USA und Grossbritannien.

Das Rennen über die 4x100 m. Video: SRF

Bei der letzten Übergabe von Kambundji an Kora lief nicht alles optimal. «Ich merkte, dass ich beim Wechsel nicht mehr ganz dran kommen würde, deshalb musste Salomé ein bisschen bremsen», sagte Kambundji danach im Interview gegenüber SRF. «Das ist natürlich schade, das bremst extrem aus.» Die Schweizerinnen zeigten sich enttäuscht vom Resultat, «wir denken alle, dass wir schneller hätten laufen können», so Kambundji.

Für eine Schweizer Medaille hätte jedes Detail stimmen müssen. Dennoch war es eine hervorragende Leistung, zumal Kambundji bereits ihr achtes Rennen an diesen Spielen bestritt. Alle vier hatten in Tokio Premieren gefeiert: Erstmals im Olympiafinal mit der Staffel, zudem Kambundji und Del Ponte erstmals im Einzelfinal und Kora erstmals im 100-m-Einzelrennen am Start.

