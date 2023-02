Wechsel beim SGV – Schweizer Gewerbeverband hat einen neuen Direktor Henrique Schneider wird ab dem 1. Juli 2023 das Amt übernehmen. Der Ökonom folgt auf den den 64-jährigen Hans-Ulrich Bigler.

Henrique Schneider (l.) löst den aus Altersgründen abtretenden Hans-Ulrich Bigler an der Spitze des SGV ab. Foto: SGV

Der 45-jährige Ökonom Henrique Schneider wird ab dem 1. Juli neuer Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbands (SGV). Die Gewerbekammer – das Parlament – des Verbands hat ihn am Mittwoch ohne Gegenstimme zum Nachfolger von Hans-Ulrich Bigler gewählt. Der 64-jährige Bigler verlässt den Posten nach fünfzehn Jahren altershalber.

Schneider ist seit 2010 für den SGV tätig, seit 2015 leitet er als stellvertretender Direktor die Ressorts Wirtschaftspolitik und Nachhaltigkeit. Der Professor für Volkswirtschaft an der privaten Hochschule Nordakademie im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein lebt im Appenzell.

Einstimmig zur Ja-Parole

Für die kommende Abstimmung zum OECD-Mindeststeuersatz fasste die Gewerbekammer zudem einstimmig die Ja-Parole. Im Zentrum der OECD-Steuerreform steht eine Mindestbesteuerung von 15 Prozent für alle Unternehmen mit einem Umsatz über 750 Millionen Euro im Jahr. Betroffen von der Reform sind laut dem Bundesrat in der Schweiz rund 2000 Unternehmen. Der Bundesrat will die neuen Regeln mit einer Ergänzungssteuer umsetzen.

In der gegenwärtigen Situation würden grosse Unternehmensgruppen ohnehin bereits besteuert, wenn nicht in der Schweiz, so im Ausland, argumentierte der SGV. Es bestehe daher keine Notwendigkeit, sich gegen den vorliegenden Bundesbeschluss auszusprechen, insbesondere weil die kleineren und mittleren Unternehmen von dieser internationalen Besteuerung verschont blieben.

SDA/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.