Corona-Chaos in Ägypten – Schweizer Handballer könnten für die WM nachnominiert werden Tschechien hat wegen Corona für die WM abgesagt, nun droht auch den Teams der USA oder der Kapverdischen Inseln das Aus. Muss eine weitere Mannschaft Forfait geben, rückt die Schweiz nach. Dominic Willimann

Sorgt Andy Schmid ab Donnerstag an der WM für spektakuläre Sprungwürfe? Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Mit der Partie zwischen Gastgeber Ägypten und Chile startet am Mittwoch die Handball-WM. Doch bevor das erste Tor an dieser Weltmeisterschaft erzielt worden ist, reihen sich aus Ägypten Schlagzeilen an Schlagzeilen. Die Corona-Pandemie macht das Turnier mit seinen 32 Mannschaften zu einer besonderen Herausforderung. Mittendrin in den Nachrichten und Spekulationen von der WM in Afrika ist seit Dienstagabend auch die Schweiz.

Auf sportlichem Weg hat sich das Team von Trainer Michael Suter nicht qualifizieren können. Doch nun scheint es, als würde die Schweiz zum Handkuss und somit zur insgesamt elften WM-Teilnahme kommen. Der Grund ist folgender: Tschechien hat sein Mitmachen nach 17 positiven Coronafällen in der Delegation bereits abgesagt. Für die Tschechen rückte Nordmazedonien ins Tableau nach.

Zweiter Nachrückender auf der Liste des Weltverbands ist die Schweiz. Aktuell kämpfen auch die USA und die Kapverdischen Inseln mit vielen Infizierten in ihrem Tross. Bei den USA, die ohnehin bereits mit einem Rumpfteam angereist sind, ist die Rede von 18 positiven Fällen.

Folglich wartet man beim Schweizerischen Handballverband am Dienstagabend auf ein offizielles Signal aus Ägypten, das spätestens am Mittwochmorgen erfolgen müsste. Denn erbt die Schweiz etwa den Platz der USA, muss es schnell gehen. Besammeln und reisen müsste das Team von Suter am Mittwoch, stünde doch am Donnerstag um 18 Uhr das erste Gruppenspiel gegen Österreich an. Weitere Gegner wären die Weltklasse-Teams aus Norwegen und Frankreich.