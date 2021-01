WM-Niederlage gegen Frankreich – Schweizer Handballer so nahe an der Sensation Der Sieg war zum Greifen nah, die Schweizer führten gar kurz vor Spielende, doch am Ende setzte sich Favorit Frankreich knapp 25:24 durch. Roland Jauch

Der absolute Teamleader bei den Schweizern und «Man of the Match»: Andy Schmid, Foto: Eva Manhart/Diener/Expa/freshfocus

Waren das 60 dramatische und aufwühlende WM-Minuten der Schweizer Handballer gegen einen der Medaillen-Favoriten! Die Schweizer langen nach 53 Minuten 23:22 in Führung und hatten Chancen auf mindestens einen Punkt. Sie brachten aber nur noch einen Ball an Frankreichs Goalie Vincent Gerard vorbei - und verloren 24:25. Damit mussten sie trotz der grossartigen Leistung auf das Ergebnis des Abendmatches zwischen Norwegen und Österreich warten, bis sie wussten, ob sie tatsächlich in die Hauptrunde vorgestossen sind. Die Norweger müssen mindestens einen Punkt fürs Schweizer Glück holen.

Diese Schweizer Ersatznation zeigt an der WM auf, wie hoch ihr Niveau. Dass sie gegen Frankreich nach 17 Minuten 8:5 führte, dass sie sich in der zweiten Hälfte, als die Kräfte schwanden, nie distanzieren liess, das war hervorragend. Andy Schmid führte sein Team überragend, bis auch er den Kräfteverschleiss spürte und sich der eine oder andere Fehler einschlich. Goalie Nikola Portner zeigte 13 Paraden, die wichtigste nach 55 Minuten beim Stand von 23:23.

Danach hatten die Schweizer in Überzahl drei Chancen, die sie nicht am französischen Keeper Vincent Gerard vorbei brachten. Schmid, Raemy und Sidorowicz waren es, die es verpassten, die Favoriten noch mehr in Bedrängnis zu bringen. Als Portner seinen letzte Parade zeigte, blieben noch 80 Sekunden, um einen Zweitore-Rückstand zu korrigieren. Sidorowicz traf eine halbe Minute vor Ende zum 24:25, die Schweizer kamen tatsächlich noch einmal an den Ball, aber es blieben nur noch sieben Sekunden. Mehdi Ben Romdhane warf eher aus Verzweiflung denn aus Überzeugung Richtung Tor, die Franzosen konnten doch noch jubeln. Sie gehen mit dem Punktemaximum in die Hauptrunde, die Schweizer, wenn sie weiterkommen, mit null Punkten.

Hätte Schmid noch ein bisschen mehr Unterstützung im Angriff bekommen, zum Beispiel von Lenny Rubin oder Nicolas Raemy, denen fast nichts gelang, dann wären sie der Überraschung wohl nicht nur nahe gewesen.