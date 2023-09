Schweizer Staffelmeisterschaft – Zwei Ärztinnen bringen LV Winterthur auf Goldkurs An den Schweizer Staffelmeisterschaften in Widen (AG) gewann die LV Winterthur bei den Frauen über 3x1000 m seit langem wieder einen Staffel-Meistertitel. Jörg Greb

Das Siegerteam der LV Winterthur in der 3x1000-m-Staffel: Joëlle Pauli, Andrina Lustenberger und Anna Peter (von links). Foto: PD

2016 feierte die LV Winterthur letztmals Titelgewinne an den Schweizer Staffelmeisterschaften. Doppelt: Über 4x100 m setzte sich das Quartett Estefania Garcia, Valerie Reggel, Cornelia Halbheer und Andrea Rutschmann durch. Und in der Olympischen Staffel (800/400/200/100 m) waren es Lisa Kurmann, Reggel, Halbheer und Rutschmann.

Doppel-Gold-Gewinnerinnen hätte es auch in diesem Jahr geben können – und zwar zwei. Nach dem Sieg über 3x1000 m bei den Frauen fehlten in der Frauen-Américaine (3000 m frei aufgeteilt) nach siebeneinhalb Minuten nur 4 Sekunden. In beiden Erfolgsstaffeln liefen die beiden Leistungsträgerinnen Anna Peter (28) und Joelle Pauli (26).

Auch wenn die beiden bestmöglichen Ränge nicht Tatsache wurden: Die Freude war mit Gold und Silber riesig. «Unsere Mittelstrecklerinnen machten und machen grosse Fortschritte», sagt Trainer Bruno Bachmann. Vor allem denkt er an Anna Peter und Joelle Pauli.

Kombination von Sport, Beruf und Ausbildung

Zwei Punkte gilt es bei diesem Duo hervorzuheben. Beide studier(t)en Medizin und vereinen das Mittelstreckentraining mit der anspruchsvollen Ausbildung zur Ärztin. Peter schloss letztes Jahr ab und arbeitet nun mit einem 80-Prozent-Pensum als Assistenzärztin am Spital Muri. Pauli hat jetzt abgeschlossen. Auch sportlich ists beiden in diesem Sommer gut gelaufen. Beide steigerten sich. Über 800 m ist vor allem Peter mit ihren 2:07,33 Minuten in einen hochklassigen Bereich vorgestossen.

Doch Trainer Bachmann sagt auch: «Anna und Joelle sind in der falschen Zeit auf ihrem Höhepunkt.» Mit seiner Aussage spielt er auf die besondere Dichte und das hohe Niveau in dieser Disziplin an. Allen voran nennt er die drei Sub-2-Läuferinnen und WM-Teilnehmerinnen Audrey Werro, Lore Hoffmann und Rachel Pellaud. Aber auch zahlreiche weitere Hoffnungsträgerinnen sorgen für Dynamik. Diese Konstellation macht deutlich, dass internationale Ambitionen für das Winterthurer Duo schwer zu realisieren sein werden. Beide sind aber gewillt, weiter auf den Sport zu setzen und schneller zu werden.

Dritte Medaille: Team-SM-Silber

Die jüngste Gold- und Silbermedaille verleiht nicht nur den beiden Teamleaderinnen Auftrieb, sondern allen Frauen und Männern in der gemischten Trainingsgruppe. Ebenfalls Entscheidendes leisteten mit ihren Parts zum einen die erst 20-jährige Andrina Lustenberger (3x1000) sowie die routinierte Lena Weiland (Américaine).

Auch sonst war es ein erfolgreiches Wochenende für die LVW. An den Schweizer Team-Meisterschaften in Schaffhausen sicherte sich das Trio Marco Niederhauser, Urs Hutmacher und Matthias Knör mit den weiten von 16,67 m/15,19 und 13,44 m) Silber im Kugelstossen. Zu Gold fehlte ganz wenig: Der siegerreiche ST Bern realisierte mit 15,11 m eine um einen einzigen Zentimeter bessere Durchschnittsweite.

