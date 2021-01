Reaktionen auf Capitol-Krawalle – Schweizer Trump-Fans über ihr Idol Der US-Präsident hat auch hierzulande prominente Bewunderer wie SVP-Nationalrat Roger Köppel. Nach dem Eklat in Washington tun sie sich nicht leicht mit Einordnungen. Fabian Renz , Philipp Loser , Anielle Peterhans

Roger Köppel, Besitzer und Chefredaktor der «Weltwoche». Foto: Dominique Meienberg

Zwei Monate nach der Wahlniederlage von US-Präsident Donald Trump war auch Mitch McConnell so weit. «Wenn wir diese Wahlen nicht akzeptieren, schicken wir unsere Demokratie in eine Todesspirale», sagte der republikanische Mehrheitsführer im Senat am Mittwoch. Das war noch vor dem gewaltsamen Eindringen des von Trump aufgeheizten Mobs ins Capitol. Als sich die Parlamentarier Stunden nach dem Angriff wieder im Capitol versammelten, ergriff McConnell noch einmal das Wort. «Sie haben versucht, unsere Demokratie zu erschüttern. Sie sind gescheitert.»