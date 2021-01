Proteste in Weissrussland und Russland – SRF-Journalistin in Minsk auf Botschaft in Sicherheit Die Schweizer Korrespondentin Luzia Tschirky wurde von maskierten Männern in einen Bus gezerrt. Das Aussendepartement EDA schaltete sich ein. Inzwischen hat die Polizei sie wieder freigelassen. Markus Häfliger UPDATE FOLGT

Laut Angaben des Schweizer Fernsehens vom Sonntag wurde Korrespondentin Luzia Tschirky verhaftet. Symbolbild: Keystone

Die Schweizer Journalistin Luzia Tschirky ist in Minsk vorübergehend verhaftet worden. Tschirky ist Korrespondentin des Schweizer Fernsehens SRF in Russland und Weissrussland.

Das Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bestätigt am Sonntagnachmittag die Verhaftung auf Twitter, ohne Namen zu nennen.

Inzwischen ist Tschirky wieder freigelassen worden. Das schrieb Tschirky selber kurz nach 15 Uhr auf Twitter. Laut eigenen Angaben ist sie an einer Ampel von maskierten Männern in einen Bus gezerrt worden.

Tristan Brenn, der Chefredaktor von Fernsehen SRF, zeigte sich auf Twitter erleichtert über die Freilassung.

Auch Aussenminister Ignazio Cassis reagierte auf die Freilassung. «Ich bin erleichtert und danke allen, die sich für eine rasche Lösung eingesetzt haben», teilte Cassis im Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Tschirky, die schwergewichtig aus Russland berichtet, war erst am Freitag in Weissrussland angekommen – zum ersten Mal seit einem Jahr.

Am Sonntagmorgen kommentierte sie von Minsk aus aber primär die Anti-Regierungsdemonstrationen in Russland. Dabei äusserte sie auch Kritik an der belarussischen Regierung unter Langzeit-Machthaber Alexander Lukaschenko.

Die erst 29-jährige Tschirky ist seit knapp zwei Jahren SRF-Korrespondentin in Russland und den ehemaligen Sowjetrepubliken. Die Faszination für diese Weltregion entdeckte die gebürtige Ostschweizerin zufällig als Delegierte der Europäischen Jugendpresse in Moskau. «Nach meiner ersten Reise in die russische Hauptstadt stand für mich fest, dass ich Land und Sprache kennenlernen möchte», sagte sie einmal. Es folgten zahlreiche private und berufliche Reisen nach Weissrussland, Russland, in die Ukraine und nach Moldawien – bevor SRF sie dann 2019 nach Moskau schickte.

«Hier schaut man heute genau nach Russland und wie die Sondereinheiten mit Demonstranten umgehen», erklärte Tschirky. «Das Absperren der Moskauer Innenstadt: Ein Zeichen, dass der Kreml Strategien von Lukaschenko übernimmt. Dessen Strategie kennt nur eine Richtung: Repression.»

