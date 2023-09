Schweizerin am Burning Man – «Einige drehen durch, andere sind glücklich auf LSD» Nach aussergewöhnlichen Regenfällen in der Wüste Nevadas herrscht am Festival der Ausnahmezustand. Wir haben mit einer gestrandeten Zürcherin gesprochen. Philippe Zweifel

Besucherinnen und Besucher betrachten einen doppelten Regenbogen. Viele haben sich Plastiksäcke um die Füsse gebunden, um im Schlamm besser vorwärtszukommen. Foto: AFP

Nach heftigen Regenfällen in der Wüste von Nevada wurden die Zugänge zum Burning-Man-Gelände gesperrt. Festivalbesucher müssen ausharren, obwohl das Festival heute Montag offiziell zu Ende ist. Ein Mensch starb unter unklaren Umständen, wie der Sender CNN meldete. Einige prominente Gäste des Festivals wurden in der Not erfinderisch: Schauspieler Chris Rock verliess zu Fuss über einen rund zehn Kilometer langen Notfallweg im Schlamm das Gelände, bis er ausserhalb davon von einem Pick-up-Truck eingesammelt wurde.

Des weiteren war die Rede von einem Ebola-Ausbruch, der sich aber als Fake News entpuppte. Wie ist die Lage wirklich am berühmtesten Festival der Welt? Wir haben mit der Schweizerin Sylvia Scheuring telefoniert, die in der Wüste Nevadas ausharrt.

Frau Scheuring, die Unglücksnachrichten reissen nicht ab. Wie schätzen Sie die Situation ein? Immerhin ist inzwischen das Wetter wieder gut, die Sonne scheint. Allerdings haben die Organisatoren eine Bedingung gestellt, damit die Menschen abreisen können: Erst nach 48 Stunden ohne Regen will man die Ausgänge des Festivals auftun.

Wieso? Damit nicht alle aufs Mal losfahren und weil nach wie vor die Gefahr besteht, im Schlamm stecken zu bleiben. Ein Wagen, dem genau das widerfuhr, überhitzte sich und ging in Flammen auf.

«Dass hier jemand eine Waffe hat: Unheimlich in der jetzigen Situation»: Die Juristin und Modeunternehmerin Sylvia Scheuring aus Zürich steckt am Burning-Man-Festival fest. Foto: PD

Also halten sich die Besucherinnen und Besucher nicht ans Wegfahrverbot? Die meisten schon, es bleibt ihnen auch nicht viel anderes übrig, die Ausgänge sind geschlossen. Einige sind allerdings über den Zaun gefahren, es gibt nun einen zweiten Ausgang. Aber offenbar bleiben sie dann teilweise weiter vorne in der Wüste stecken. Diejenigen, die jetzt durchdrehen, sind nicht gern gesehen. Ich habe gesehen, wie einer, der mit seinem Wagen losfuhr, mit Schlamm beworfen wurde. Vor unserem Camp blieb ausserdem einer stecken – wir tanzten auf seinem Dach. Man darf die gute Laune nicht verlieren.

Denken die meisten Leute so? Ja, und das, obwohl das offizielle Programm abgesagt ist. Die Leute bieten nach wie vor ihre Dienste an – das Festival basiert ja auf dem System des Tauschhandels. Unsere «Après-Ski-Bar», wo man eine Holzrampe runterflitzen kann und es Mozartkugeln mit Alkohol gibt, war bis zuletzt populär. Man sieht durchaus auch noch glückliche Menschen auf LSD, die Stimmung ist immer wieder ausgelassen. Aber das kann natürlich kippen. Vor ein paar Tagen, noch vor dem Regen, waren Waffenschüsse zu hören. Dass hier jemand eine Waffe hat: unheimlich in der jetzigen Situation.

Die «Après-Ski-Bar» eines Schweizer Camps, zu dem auch Sylvia Scheuring gehört. Foto: zvg

Herrscht Knappheit an Wasser oder Essen? Meines Wissens ging das Wasser nur in einem Camp mit sehr jungen Besuchern aus, Teenager offenbar. Die werden nun von anderen Menschen unterstützt. In unserem Camp duschen wir zur Sicherheit seit vier Tagen nicht mehr, um das Wasser zu rationieren. Wir könnten wohl noch drei bis vier Tage ausharren.

Es soll einen Toten gegeben haben. Wissen Sie etwas darüber? Nur gerüchteweise: dass sich jemand im Regen an einem elektrischen Generator zu schaffen gemacht haben soll und einen Schlag erlitt. Was hingegen sicher passiert ist: eine Explosion in einem Camp, weil die Leute dort unvorsichtig mit Benzin hantiert haben. Sie wurden des Geländes verwiesen.

«Am ehesten haben jene Kontakt zur Aussenwelt, die sich in Elon Musks Star-Link-Satellitennetz eingeklinkt haben.»

Wir sprechen per Telefon miteinander. Gleichzeitig hört man in den Nachrichten, dass die Telekommunikation zusammengebrochen ist. Ich bin die Einzige in unserem Camp, die ab und zu eine Verbindung hat. Am ehesten haben jene Camps Kontakt zur Aussenwelt, die sich schon von Beginn weg über das Festival-Motto «De-Connecting» hinweggesetzt hatten und sich in Elon Musks Star-Link-Satellitennetz eingeklinkt haben. Die Krisenkommunikation der Organisationen läuft derweil über Radio.

Dass es einen Ebola-Ausbruch gegeben haben soll, war Fake News. Aber wie sieht die hygienische Lage sonst aus? Den Umständen entsprechend nicht schlecht. Die WC werden nicht mehr gewartet, aber sie sind einigermassen sauber bis jetzt. Von Krankheiten oder Virenausbrüchen habe ich nichts mitbekommen. Ich denke nicht, dass es so schlimm ist.

Wie sieht Ihr persönlicher Plan aus? Wir warten das Wetter ab und versuchen, wenn die Wege einigermassen trocken sind, heute noch rauszukommen.

Festivals am Rande der Katastrophe

Philippe Zweifel ist Co-Leiter des Ressorts Leben. Er hat Anglistik und Journalistik studiert. Mehr Infos @delabass

Fehler gefunden?Jetzt melden.