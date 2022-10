Unglück in der Türkei – Schwere Grubenexplosion fordert 22 Tote Das Unglück hat sich in einer Kohlenmine im Norden der Türkei ereignet. Weitere 17 Kumpels sind verletzt worden.

Das Unglück hat sich im Bergwerk von Bartin im Norden der Türkei ereignet. Foto: Ihlas News Agency/AFP (14. Oktober 2022)

Mindestens 22 Menschen kamen bei einer schweren Explosion in einem Kohlebergwerk in der Türkei ums Leben. Weitere 17 Arbeiter wurden verletzt, drei davon lebensbedrohlich, wie der türkische Innenminister Süleyman Soylu am Freitagabend mitteilte. Die Ursache für das Unglück im Distrikt Amasra am Schwarzen Meer ist noch unklar. Das Bergwerk befindet sich etwa 300 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Ankara.

Nach Angaben Soylus befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks 110 Arbeiter in der Mine, davon 49 in einem gefährdeteren tieferen Teil.

In den vergangenen Jahren gab es schwere Minenunfälle in der Türkei, teils wegen mangelhafter Sicherheitsvorschriften. 2014 starben bei einer Explosion in einer Kohlenmine in der Provinz Manisa in der Ägäis-Region insgesamt 301 Menschen.

SDA/fal

