Kollision auf A1 – Schwerer Unfall fordert mehrere Verletzte Bei einer Auffahrkollision sind am Sonntagabend auf der A1 im Bereich der Überdachung Katzensee mehrere Personen, darunter zwei Kinder, verletzt worden.

So sah es am Sonntagabend auf der Unfallstelle aus. pd / Kantonspolizei Zürich

An der heftigen Auffahrkollision waren am Sonntagabend drei Personenwagen beteiligt. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, ereignete sich der Unfall kurz nach 21 Uhr auf der Autobahn A1 unter der Überdachung Katzensee in Fahrtrichtung Bern. Beim Unfall wurden insgesamt sieben Personen verletzt. Eine schwer verletzte Frau musste durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem mittleren Unfallauto gerettet werden. Zwei Kinder, 8 Monate alt und 6-jährig, wurden mittelschwer verletzt.

A1 musste gesperrt werden

Der Beifahrer des vordersten Fahrzeuges blieb unverletzt und wurde vor Ort medizinisch untersucht. Sechs Personen mussten hospitalisiert werden. Die genaue Unfallursache ist zurzeit nicht bekannt und wird durch die Kantonspolizei Zürich abgeklärt.

Der Verkehr Richtung Bern musste einspurig am Unfallort vorbeigeführt werden. Kurzzeitig wurde die A1 gesperrt. Neben der Kantonspolizei Zürich standen drei Rettungsteams und ein Notarzt von Schutz & Rettung Zürich, ein Kindernotarzt des Kinderspitals Zürich, je ein Rettungswagen der Spitäler Winterthur, Bülach und Limmattal, die Stützpunktfeuerwehr Opfikon sowie First-Responder der Berufsfeuerwehr von Schutz & Rettung Zürich im Einsatz.

mst