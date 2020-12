Auseinandersetzung im Kreis 11 – Schwerverletzter nach Streit in Wohnhaus Am Sonntagmorgen kam es in einer sozialen Einrichtung im Kreis Kreis 11 zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde ein Mann mit einer Stichwaffe schwer verletzt. Die Stadtpolizei Zürich verhaftete den mutmasslichen Täter. Angelika Nido

Beamte der Stadtpolizei konnten den mutmasslichen Täter, der einen anderen Mann mit einer Stichwaffe verletzt haben soll, verhaften. Foto Stadtpolizei Zürich

Wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt ging kurz nach 7 Uhr die Meldung über eine verletzte Person in einer Liegenschaft an der Mühlackerstrasse ein. Vor Ort trafen die Rettungskräfte auf einen Mann, der unter anderem Schnittverletzungen am Hals aufwies.

Der 32-Jährige musste durch die Sanität von Schutz & Rettung Zürich ins Spital gebracht und dort Notoperiert werden. Gemäss ersten Erkenntnissen hatte der Verletzte zuvor einen Streit mit einem anderen Hausbewohner. Dieser, ein 38-jähriger Mann, konnte durch die Stadtpolizei Zürich eruiert und in der Folge arretiert werden.

Für eine umfassende Spurensicherung wurden die Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich aufgeboten.Die weiteren Ermittlungen des Vorfalles werden nun durch die Staatsanwaltschaft I sowie die Kantonspolizei Zürich geführt.