Verkehrsunfall in Teufen – Schwerverletzter nach Verkehrsunfall Bei einem Verkehrsunfall mit einem Personenwagen in Teufen auf dem Gemeindegebiet Freienstein sind am späten Sonntagabend (31.5.2020) zwei Männer zum Teil schwer verletzt worden. Stefan Bill

Dies ist das Unglücks-Fahrzeug, mit dem die zwei Männer verunfallten. Kantonspolizei Zürich

Um 22.45 Uhr fuhren ein 33 und 26-jähriger Mann in einem Auto auf der Irchelstrasse in Richtung Berg am Irchel. In einer Rechtskurve verlor der Lenker die Herrschaft über das Fahrzeug, dieses geriet über die linke Strassenseite hinaus und stürzte über eine steile, bewaldete Böschung hinunter.

In dieser Rechtskurve verlor der Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug. Kantonspolizei Zürich

Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, überschlug sich das Auto dabei mehrfach und die Insassen wurden aus dem Fahrzeug geschleudert. Nach rund 100 Metern kam das stark beschädigte Auto zum Stillstand. Der mutmassliche Lenker wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Spital gefahren.