Umstrittene Urnenabstimmung in Hettlingen – Schwimmbad-Vorlage steht auf wackligen Füssen Der Gemeinderat von Hettlingen will das Freibad für 4,1 Millionen Franken sanieren. Das sei zu teuer, finden Rechnungsprüfungskommission und einige Ortsparteien. Dagmar Appelt

Die letzte Sanierung des 1963 erbauten Schwimmbads erfolgte 1998 und umfasste lediglich kleinere Unterhaltsarbeiten. Foto: Heinz Diener

Hettlingen stimmt am 29. November über die Gesamtsanierung des Freibads ab. Die Vorlage ist wegen der Höhe der Kosten – die Exekutive beantragt dafür 4,1 Millionen Franken – umstritten.

In einer Medienmitteilung empfehlen etwa die Grünliberalen, die Vorlage «wegen der unerklärlichen Kostenexplosion» abzulehnen. «Es ist unbestritten, dass Investitionen in die Anlage nötig sind.» Es sei aber auch eine Tatsache, «dass mit dem jetzigen Steuerfuss die Investition von 4,1 Millionen Franken nicht aus eigenen Mitteln finanziert werden könne, so die GLP Hettlingen.