Kolumne «Angerichtet» – Schwimmen und schauen im Weinland Wir waren im Rhein, wo er am schönsten ist. Und im Wirtshaus Guggere mit dem weiten Blick. David Herter

Auch der Guggere-Cheeseburger kam schön angerichtet auf einer Holzplatte und mit Benken als Hintergrund. Foto: David Herter

Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen, das wussten schon die griechischen Philosophen. Aber man kann es immer wieder tun. In Ellikon am Rhein, beispielsweise. Vom schmucken Weiler führt ein Fussweg am Vereinshaus der örtlichen Pontoniere vorbei durch lichten Wald und übers Feld. Wer den Weg barfuss geht, der weiss bald wieder ganz genau, wo seine Fusssohlen liegen.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Das bisschen Qual lohnt sich – und es ist gesund. Alternativ kann man natürlich auch einen Schwimmsack mitnehmen und seine Schuhe reinpacken. Schwimmhilfen sind für das 2-Kilometer-Bad im Rhein zu empfehlen. Das Wasser ist kühl und reisst, aber es erfrischt an einem heissen Sommertag wunderbar. Das wissen andere Winterthurerinnen und Winterthurer auch. Wir haben sie getroffen.

Die Guggere liegt auf einer Geländeterrasse über Benken. Wie vor einem Dachfenster liegt das Land direkt vor unserem Vierertisch. Foto: David Herter

Zweimal steigen wir verbraucht und verschwitzt bei der Chuetränki in den Fluss und wie neu geboren bei der Anlegestelle der Fähre in Ellikon wieder raus. Anschliessend fahren wir für einen frühen Znacht in die Guggere. Das Wort wird auf der zweiten Silbe betont und meint im Allgemeinen eine Lukarne, im konkreten Fall aber ein Wirtshaus oberhalb von Benken.

Das Restaurant Guggere liegt auf einer Geländeterrasse über Rebberg und Dorf. Wie vor einem Dachfenster liegt das Land direkt vor unserem Vierertisch. Bei sichtigem Wetter schweift der Blick bis zum Säntis und in die Berner Alpen. Wir müssen uns – weil es dunstig ist – mit dem Schauenberg und dem Irchel begnügen.

Zum Hauptgang tranken wir einen Pinot noir Auslese von Peter Egloff aus Niederneunforn (4.20 Franken pro Deziliter). Foto: David Herter

Die Getränke holen wir selbst am Buffet und bestellen dort auch das Essen, das von der freundlichen Bedienung zackig an den Tisch gebracht wird. Das Schwimmen hat uns hungrig gemacht. Wir bestellen ein Chnoblibrot (7.80 Franken), einen Schüblig und zwei gemischte Salate (je 9.80) als Vorspeise. Danach gibt es Steinpilzravioli an Gorgonzolasauce, einen Guggere-Cheese-Hamburger, Egli-Knusperli (je 24.80) und ein Cordon bleu (29.80). Die Portionen sind gross, alles ist gut zubereitet und schön angerichtet.

In Erinnerung bleiben die frischen Kräuter auf dem Chnoblibrot, die intensive Curry-Sauce am Hamburger und die krossen Pommes frites. Kritisieren könnten wir höchstens Details. Tun wir aber nicht, weil wir den Moment geniessen an dem einmaligen Ort unter alten Bäumen. Wir kommen wieder, wenn uns das Leben Gelegenheit gibt. Und werden uns neuerlich an längst Bekanntem freuen. Nur eines werden wir anders machen: Wir verzichten das nächste Mal auf die Vorspeise und nehmen stattdessen Dessert.

Fehler gefunden?Jetzt melden.