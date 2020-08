Badeunfall bei der Werdinsel – Schwimmer überlebt dank Soforthilfe Ein Rentner hat am Mittwochmorgen bei der Werdinsel im Limmat-Wasser einen Schwächeanfall erlitten. Er verdankt sein Leben der guten Reaktion einer Bademeisterin.

Die Zürcher Werdinsel ist ein beliebter Badeort. Foto: Urs Jaudas

Glück im Unglück hatte ein älterer Mann am Mittwochmorgen bei der Werdinsel in der Stadt Zürich.

Wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt, erlitt der Rentner am späteren Vormittag nach dem Schwimmen in der Limmat einen Schwächeanfall. Dank guter Beobachtung und sofortiger Hilfe der Bademeisterin konnte Schlimmeres verhindert werden. Es gelang der geübten Ersthelferin, den Schwimmer an Land zu ziehen. Kurz danach brach er zusammen und musste reanimiert werden.

Die ausgerückten Patrouillen von Stadtpolizei Zürich und Schutz & Rettung führten die Reanimationsmassnahmen vor Ort weiter. Es gelang den Einsatzkräften, den Mann erfolgreich zu reanimieren. Der Rentner wurde danach in kritischem Zustand ins Spital gebracht.

mst