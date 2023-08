Schwinger aus Winterthur – Samir Leuppi kommt in Form Der Winterthurer Schwinger Samir Leuppi hat am Schwägalp-Schwinget den Schlussgang nur knapp verpasst. Vor dem Saisonhöhepunkt kommt er immer besser in Form. uk/stl

Im sechsten Kampf riss die Siegesserie von Samir Leuppi (oben). Der Gang gegen Marcel Bieri endete gestellt. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone-SDA).

Was für eine Geschichte: Auf der Schwägalp besiegt Mario Schneider im Schlussgang seinen Bruder Domenic und feiert seinen ersten Kranzfest-Sieg. Einer hätte das Bruderduell im Schlussgang beinahe verhindert: Der Winterthurer Samir Leuppi. Nach fünf Gängen lag Mario Schneider alleine an der Spitze. Hinter ihm waren Domenic Schneider und Leuppi punktgleich. Trotzdem sprach vieles für Domenic Schneider als zweiten Schlussgang-Teilnehmer. «Er hatte die etwas schwereren Gegner. Zudem verlor er im Gegensatz zu Leuppi keinen Kampf», beurteilte Jörg Abderhalden die Situation, der Experte des Schweizer Fernsehens. So sah es dann auch das Kampfgericht.

Leuppi darf dennoch optimistisch auf den Saisonhöhepunkt blicken, das Unspunnenfest in Interlaken am nächsten Sonntag. Denn der Bahnpolizist hat ja den grössten Teil der Kranzfestsaison wegen Krankheit und Verletzung verpasst. Auf der Schwägalp stellte der Winterthurer seine aufsteigende Form aber unter Beweis. Er verlor zwar im Anschwingen gegen den Aargauer Eidgenossen Nick Alpiger. Dann aber reihte er gegen die Teilverbandskranzer Stefan Kennel, Urs Doppmann, Lukas Bissig und Christian Schuler vier Siege aneinander, drei davon brachten ihm die Höchstnote ein. Erst im sechsten und letzten Gang musste er dem Eidgenossen Marcel Bieri wieder ein Unentschieden zugestehen – wie schon am Winterthurer Eschenberg-Schwinget, als die beiden ebenfalls gestellt hatten, Bieri danach aber das Festsieger wurde. Auf der Schwägalp fiel Leuppi durch das Unentschieden noch etwas zurück. Er beendete das Fest mit 57.00 Punkten auf Rang 4b, aber mit dem begehrten Bergkranz.

Die anderen Vertreter des Schwingklubs Winterthur landeten nicht in den Kranzrängen. Der Humliker Philipp Lehmann belegt mit 54.00 Punkten Platz 15j. Er gewann zwei Kämpfe mit Note zehn, verlor aber vier Mal. Für Samir Leuppis Bruder Karim war das Fest nach vier Gängen zu Ende. Die ersten drei verlor der Hettlinger, den vierten stellte Karim Leuppi gegen Andrin Poltera.

