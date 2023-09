Was waren das für Verletzungen?

Zuerst zwickte es im Rücken. Dann gab ich ein Comeback am Moos-Schwinget Mitte Juli. Danach schwoll aber ein Finger an. Es wurde ein Bänderriss diagnostiziert. Am Schaffhauser Kantonalen hielt das einigermassen. Am vorletzten Sonntag überdehnte ich den Finger im letzten Gang des Schwägalp-Schwingets jedoch nochmals. So ging ich nach Interlaken. Dort spürte ich nach dem dritten Gang eine alte Entzündung in der Schulter wieder, mit der ich bis zum Schluss zu kämpfen hatte.