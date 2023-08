Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Schwitzen für das «Wolfi» Das Schwimmbad Wolfensberg wurde im Sommer 1936 aus dem Boden gehackt. Motor des ehrgeizigen Projekts war ein Sulzer-Angestellter. Sammlung Winterthur / Andres Betschart

Gustav Moser (rechts) und ein weiteres Mitglied des Vereins für Volksgesundheit leisten Fronarbeit beim Bau des Schwimmbads Wolfensberg, Juni 1936. Eines von über 70’000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: bildarchiv.winterthur.ch

Es ist offensichtlich: Schaufel und Pickel sind nicht das tägliche Arbeitsgerät dieser beiden Herren. Und ihre Gesichtszüge können eine gewisse Erschöpfung nicht verbergen. Was die beiden hier im Juni 1936 verrichten, ist für die Stadt Winterthur bis heute von unschätzbarem Wert: Als Mitglieder des Vereins für Volksgesundheit leisten sie Fronarbeit für den Bau des Schwimmbads Wolfensberg.

Der Mann mit der Schaufel ist Gustav Moser, Präsident der Schwimmbad-Baukommission des Vereins und eigentlicher Motor des Unternehmens. Sein Einsatz für das ehrgeizige Projekt, das den Verein fast zum Kollaps führte, war total. Neben der Arbeit als Heizungsinstallationskontrolleur bei Sulzer leitete er nicht nur die zähen Bauarbeiten, sondern schoss zur Überbrückung sein Erspartes ein – und griff eben auch selbst zur Schaufel.

Als das Schwimmbad am 23. August 1936 seine Tore öffnete, war die Erschöpfung komplett: «Herr Moser ersucht, von weiteren Festlichkeiten abzusehen, da letztere uns nur Mühe verursachen, aber nichts einbringen» – so steht es im Protokollbuch des Vereinsvorstands. Aber auch er freute sich über das neue Bad, das «als Bauwerk alles sage, was in Worten nicht möglich sei».

Das Publikum liebte das «Wolfi» auf Anhieb. Im Jahr 1964 kaufte die Stadt dem Verein für Volksgesundheit das mittlerweile etwas marode Schwimmbad ab und sicherte so seine Zukunft. Seit der letzten Restauration am Ende der 2000er-Jahre strahlt es wieder im Glanz der Eröffnungszeit.

