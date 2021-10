Mit Yverdon gegen den FCW – Sead Hajrovic – für einen Tag zurück auf der «Schützi» Sead Hajrovic war schon anderthalb Jahre selbstbewusster Abwehrchef des FCW. Jetzt fordert er den in seiner neuen Rolle – als Defensiv-Leader Yverdon. Hansjörg Schifferli

Sead Hajrovic (rechts) im Duell mit Seuzachs Dominic Müller beim 12:0-Sieg im Cup im August. Foto: Madeleine Schoder

Innenverteidiger Sead Hajrovic aus Hausen bei Brugg war zum zweiten Mal und insgesamt schon dreieinhalb Jahre unbestrittene Stammkraft des FC Winterthur, als im Januar 2020 Viktoria Köln aus der 3. Bundesliga Interesse an ihm anmeldete. Sportvorstand Franz Wunderlich fuhr über Nacht noch in die Schweiz, um Hajrovic kennenzulernen. Aber ehe eine Entscheidung fallen konnte, stand der Spieler in der Pflicht, mit dem FCW ins Trainingslager nach Estepona in Südspanien zu fliegen. Der Kontakt mit dem FCW-Sportchef Oliver Kaiser wurde auch so intensiviert und bald einmal war klar: Viktoria wollte Hajrovic, der wollte sich in der 3. Bundesliga versuchen und der FCW hatte, mit Blick auf die Ablösesumme, nichts dagegen. Also verliess Hajrovic das Trainingslager vorzeitig. Fortan war er ein Kölner, einer der Viktoria, die – im Gegensatz zum berühmten FC – auf der rechten Seite des Rheins daheim ist.