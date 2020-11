Adventsaktion der Kirche – Sechs Engel für Stammheim Zwei Birken bei der Antoniuskapelle mussten gefällt werden. Sie werden zu Engel-Skulpturen verarbeitet und während der Adventszeit in allen Stammheimer Ortsteilen aufgestellt. Eva Wanner

Peter Zollinger neben einem der Engel mit der Aufschrift «Zuversicht». Foto: PD

Dankbarkeit, Geborgenheit, Achtsamkeit, Liebe, Hoffnung und Zuversicht: Diese sechs Worte werden auf ebenso viele Engel aus Holz geschrieben. Die Engel wiederum werden pünktlich zum 1. Advent am Sonntag in allen Ortsteilen von Stammheim aufgestellt.

Früher Birken, heute Engel, die in der Adventszeit etwas Freude in die Dörfer bringen sollen. Foto: PD

Hinter den Engeln steht die Kirchenpflege von Stammheim. «Mit den Engeln wollen wir ein positives Zeichen setzen in der Adventszeit», sagt Kirchenpfleger Peter Zollinger, der das Projekt initiiert hat und die Skulpturen mit Reiner Ulrich in dessen Werkstatt zusammenzimmert. Zu jedem der sechs Worte hat der Pfarrer Heinz-Jürgen Heckmann von Stammheim einen Text verfasst, die Zettel werden in einer Box neben den Holzstatuen platziert.