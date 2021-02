Kollision zwischen mehreren Fahrzeugen in Wülflingen – Sechs Fahrzeuge kollidieren auf der A1 in Winterthur Am Sonntagnachmittag ereigneten sich gleich zwei Unfälle auf der Strecke zwischen Zürich und St. Gallen. Die Fahrbahn musste für rund zwei Stunden gesperrt werden.

Die beiden Unfälle zwischen der Raststätte Kemptthal und der Verzweigung Winterthur-Nord in Wülflingen führten zu Stau auf der A1. TCS Zürcher Regionalzeitungen 1 / 2

Am Sonntagnachmittag ereigneten sich in Wülflingen kurz nacheinander zwei Unfälle auf der Strecke zwischen Zürich und St. Gallen. Gegen 15 Uhr kollidierten sechs Fahrzeuge auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen der Raststätte Kemptthal und der Verzweigung Winterthur-Nord. Nicht lange danach kam es auf gleicher Höhe auf der Gegenfahrbahn Richtung Zürich zu einer Kollision zwischen zwei Personenwagen. Dies teilt die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage mit.

Keine Verletzten aber Sachschaden

Die Fahrbahnen mussten gesperrt werden, konnte um 17 Uhr aber wieder freigegeben werden. Die vorübergehende Strassensperrung resultierte in einem Stau in beide Richtungen. Verletzte gab es bei keinem der beiden Unfälle, jedoch entstand Sachschaden in unbestimmter Höhe.