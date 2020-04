Integrationspolitik in Neftenbach – Sechs Flüchtlinge finden Anstellung Sozialvorstand Urs Wuffli erzählt, wie er die Quote der Sozialhilfe im Flüchtlingsbereich bis 2022 auf 50 Prozent senken will. Katharina Lorenz

Gemeinderat Urs Wuffli in seinem Garten in Neftenbach. Auch beim Gemeinderat herrscht Homeoffice. Foto: Madeleine Schoder

Sechs Flüchtlinge haben Mitte März eine Anstellung gefunden, wie es in einer Mitteilung des Gemeinderats heisst. Gemeinderatsmitglied und Sozialvorstand Urs Wuffli (FDP) erzählt, dass zwei der Männer eine Anstellung als Bäcker gefunden haben, völlig unabhängig voneinander. Drei hätten eine Lehre abgeschlossen oder befinden sich zurzeit in Ausbildung. «Einer von ihnen hat ein Stipendium und ist dank diesem finanziell unabhängig. Ein engagierter junger Mann, der wird seinen Weg machen», fügt Wuffli an. Wie die Menschen Arbeit finden, ist unterschiedlich. «Manche kommen einfach und sagen: ‹Ich habe übrigens eine Stelle gefunden.›» Andere arbeiteten bei der Stellensuche mit Partnerorganisationen wie der Stiftung Chance, der Berufsberatung oder der Asylorganisation AOZ zusammen. Oder sie verfügten über persönliche Beziehungen.