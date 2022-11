Kolumne Landluft – Sechs kleine Lamas zogen nach Deutschland Sechs Lamas büxten in Rheinau aus und wanderten nach Deutschland. Was dort geschah, lesen Sie hier. Nicole Döbeli

Die Landluft windet nur Kühe und keine Lamas durch die Luft. Illustration: Ruedi Widmer

Wer illegal in ein Land einreist, muss ohne gute Gründe oft wieder ausreisen. So erging es am vergangenen Wochenende auch sechs Lamas, die auf eigene Faust nach Deutschland ausgewandert waren. Wie sie aus ihrem Gehege in Rheinau entkommen konnten, ist nicht bekannt. Aus einer Polizeimeldung war zu erfahren, dass sie mindestens einen Schreckmoment durchlebt haben mussten: Ein Autofahrer gab an, sie hätten seinen Unfall verursacht.

Nicht in der Polizeimeldung stand, dass die sechs wolligen Tierchen auf ihrer Abenteuerreise noch allerlei anderes erlebt hatten, bevor sie wohlbehalten in ihr Zuhause zurückgebracht wurden.

Sechs kleine Lamas wollten Fussball spielen, fünf kickten gut auf Korkboden, eins konnte nicht mehr zielen. Fünf kleine Lamas trafen einen Wolf, vier waren unbeeindruckt, eins folgt ihm heute noch. Vier kleine Lamas hören gern Glocken, in Dättlikon gabs keine, eins machte sich auf die Socken. Drei kleine Lamas kamen zur Autobahn, doch statt einer neuen Brücke war dort eine Lücke. Zwei kleine Lamas hören gern Musik, eins zog aus in den Aargau, das andere blieb in Thalheim.

«Einer für alle, alle für einen», singen die Toten Hosen im Refrain dazu. Lama ärgere dich nicht! Davon wird die Welt nicht untergehen, dass du zurück in den Stall nach Rheinau musst. So lange nicht eruiert werden kann, wie die Tiere ausbrechen konnten, ist allerdings nicht auszuschliessen, dass sie das Kunststück ein weiteres Mal vollbringen. Schliesslich sind Lamas schlauer als Schafe, hiess es einmal in der Bauernzeitung. Auf der Strasse in Deutschland standen sie also vielleicht nur, weil sie auf eine Mitfahrgelegenheit hofften. Um zu einem Konzert einer deutschen Punkrockband zu fahren.

Nicole Döbeli leitet das Ressort Region Winterthur und schreibt über Polit-, Wirtschafts- und Gesellschaftsthemen. Sie hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2013 im Journalismus. Mehr Infos @NicoleDoebeli

