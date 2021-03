Angst vor steigenden Preisen – Sechs Missverständnisse um die Inflation Falsche oder veraltete Vorstellungen beeinflussen die derzeit kursierende Angst vor steigenden Preisen. Zeit, die wichtigsten Fragen zu klären. Peter Rohner

Auch wie schnell Geld zirkuliert, beeinflusst die Inflation: Passantin mit Einkaufstüte in der Londoner Innenstadt. Foto: Luke MacGregor (Getty Images)

Das Inflationsgespenst geht um. Immer mehr Leute befürchten, dass die beispiellosen Stimuli von Regierungen und Notenbanken das allgemeine Preisniveau nach oben treiben.

Google-Suchen nach Inflation sind in den USA auf einen Rekordwert gestiegen. Denn es zeichnet sich ein Teuerungsschub ab: Wegen des Basiseffekts beim Ölpreis und verschiedener Angebotsengpässe werde die durchschnittliche Inflation in den Industrieländern von aktuell knapp 1 Prozent bis Mai auf 2,6 Prozent zunehmen, schätzt Capital Economics. Aber wie genau entsteht Inflation, wie wird sie gemessen, und was bedeutet sie für den Arbeitsmarkt und die Börsen?