Auseinandersetzung in Zürich – Sechs Personen nach Schlägerei verhaftet In der Nacht auf Freitag kam es auf dem Sechseläutenplatz zu einer Schlägerei, dabei wurden zwei Personen verletzt und sechs verhaftet. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf dem Sechseläutenplatz kam es in der Nacht auf Freitag zu einer Schlägerei. Samuel Schalch / Tages-Anzeiger

Zwei Verletzte und sechs Verhaftete. So die Bilanz der Zürcher Stadtpolizei nach einer Auseinandersetzung auf dem Sechseläutenplatz in der Nacht auf Freitag. Wie die Stapo Zürich in einer Mitteilung schreibt, sei es kurz nach Mitternacht zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten gekommen. Mehr weiss die Stapo nicht, sie sucht Zeugen.

Ein 24-jähriger Mann erlitt eine Schnittverletzung, ein 39-Jähriger wurde schwer am Kopf verletzt. Sie mussten mit der Sanität ins Spital gebracht werden. Bei den Verhafteten handelt es sich nach Angaben der Stapo um zwei Frauen und vier Männer, sie sind zwischen 19 und 25 Jahre alt.

Die Ermittlungen werden nun durch die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität zusammen mit der Kantonspolizei Zürich übernommen, schreibt die Stapo weiter.

Zeugenaufruf Infos einblenden Personen, die Angaben zum Vorfall vom Freitag, 11. September 2020, zwischen circa 00.15 und 00.45 Uhr auf dem Sechseläutenplatz beim Opernhaus Zürich machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Zürich, Tel. 044 247 22 11, zu melden.

gvb