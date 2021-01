Abo Schnee in Winterthur Die SBB reagiert und lässt Bahnhöfe freischaufeln

Nicht geräumte Perrons, vergletscherte Unterführungen: Nicht nur in Töss, auch in Wallrüti, in der Grüze oder in Reutlingen bestand für die Passagiere erhebliche Sturzgefahr. Am Mittwochnachmittag geht es endlich vorwärts.