«Ball beim Böögg» vor Sechseläuten – Zünfter lachen in geleaktem Video über Minderheiten Ein schwarz Angemalter mit einem Knochen in der Hand reisst an einem Zunftball Witze auf der Bühne. Dies zeigt ein Video einer geschlossenen Veranstaltung vor dem Sechseläuten. David Sarasin Jan Bolliger

In der Produktion am «Ball beim Böögg» verkleidete sich ein Zünfter stereotyp als schwarze Person. Foto: Screenshot

Am Wochenende vor dem Sechseläuten bleibt Zürichs Elite unter sich. Am Samstag findet das Fest für alle auf dem Lindenhof statt, bevor am Abend verschiedene von Zünften organisierte Bälle stattfinden. Für sie alle gilt: Anwesend sind nur Zünfter, ihre Frauen und geladene Gäste. Geschlossene Gesellschaft. Was an den Bällen passiert, bleibt auch an den Bällen. Das hat offenbar durchaus seine Gründe, wie Informationen zeigen, die dieser Zeitung vorliegen.