Rheinauer Konzerte – Sechsmal Beethoven in drei Tagen Die Marthalerin Dorothea Vogel kommt mit musikalischen Freunden im Narratio-Quartett in ihre Weinländer Heimat. Sie plant ein längerfristiges Projekt. Gabriele Spiller

Franc Polman, Dorothea Vogel, Johannes Leertouwer, Viola de Hoog (v. l.). Foto: PD

Friedrich Schillers «Ode an die Freude» verarbeitete Ludwig van Beethoven in seiner 9. Sinfonie. Eine «Ode an Beethoven» soll das kleine Festival sein, das über das Auffahrtswochenende in Rheinau stattfindet. Sechs Streichquartette stellt das 2009 gegründete Narratio-Quartett vor. Der Komponist, der vor zwei Jahren vielerorts zu seinem 250. Geburtstag geehrt wurde, findet so auch bei den Rheinauer Konzerten eine verspätete Würdigung.