Coronavirus in Winterthur – Securitys vor Altersheimen kosteten über eine halbe Million Franken Der Winterthurer Stadtrat hat 6,3 Millionen Franken Mehrausgaben durch Corona für gebunden erklärt. Insgesamt kostete die Pandemie die Stadt im vergangenen Jahr rund 35 Millionen Franken. Michael Graf

Die fünf Alterszentren der Stadt, hier das Brühlgut, hatten 2020 Corona-bedingte Mehrkosten von 2,8 Millionen Franken. Foto: Madeleine Schoder

Das Corona-Jahr 2020 hat die Winterthurer Stadtkasse erheblich belastet. Insgesamt rechnet Finanzvorsteher Kaspar Bopp (SP) mit Effekten in Höhe von rund 35 Millionen Franken. Mehr als die Hälfte davon ist auf wegfallende Steuereinnahmen zurückzuführen. Im Bezug auf den Rechnungsabschluss 2020 hat der Stadtrat nun Mehrkosten in Höhe von 6,3 Millionen Franken für gebunden erklärt. Das bedeutet: Sie waren durch übergeordnetes Recht vorgeschrieben.

Zusätzliches Personal in Altersheimen

Keinen Spielraum hatte die Stadt beispielsweise, was die Umsetzung von Hygiene- und Schutzvorschriften betraf: Plexiglasschilder, Masken und Desinfektionsmittel. Aber nicht nur. In den fünf städtischen Alterszentren musste in der Corona-Zeit für 860’000 Franken zusätzliches Personal aufgeboten werden, um den Betrieb sicherzustellen. Das Sicherheitspersonal während des Besuchsverbots kostete weitere 570’000 Franken, und für die Verpflegung der Bewohnenden auf den Zimmern entstanden Mehrkosten von 220’000 Franken. Insgesamt sind es im Altersbereich Mehrkosten von über 2,8 Millionen Franken.