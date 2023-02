Aussprache mit Kanton Zürich – Seegräben bestätigt Fehler bei Asylquote Die Gemeinde Seegräben kündigt einem jahrelangen Mieter die Wohnung, um Geflüchteten ein Zuhause zu bieten. Dabei wäre die Quote bereits erfüllt, wie die Gemeinde nun zugeben muss. Tatiana Volmer , Lars Meier

Der Fehler sei der Gemeinde Seegräben unterlaufen, weil die nicht eingerechneten Personen wirtschaftlich unabhängig sind. Foto: Simon Grässle

Die Nachricht schlug am Freitag hohe Wellen: Ein geschiedener Schweizer Familienvater muss per 31. Mai 2023 seine Wohnung verlassen. Die Gemeinde Seegräben will darin Geflüchtete unterbringen.