Sweet Home: Nachhaltiger Wohntrend – Seegras, Jute und Rattan Diese pflanzlichen Naturfasern verleihen dem Zuhause eine herrlich entspannte Stimmung. Marianne Kohler Nizamuddin

Natürliche Schönheiten

Design und Natur: Seegrasteppich und geflochtener Stuhl von Wegner in einem Wohnzimmer. Foto über: French Fancy

Im Sommer holen wir ganz selbstverständlich die leichten Kleider hervor. In der Wohnung ändert man die Einrichtung nicht so schnell und easy. Aber zum Glück gibt es wunderschöne Möbel, Accessoires und Teppiche aus edlen Naturfasern, die das ganze Jahr eine entspannte Stimmung schaffen. Diese natürlichen Schönheiten tun der Einrichtung gut, zeigen schöne Texturen und sind sinnlich. Die drei Materialien Seegras, Jute und Rattan sind so beliebt wie noch nie. Alle drei kommen von ganz unterschiedlichen Pflanzen und sind dennoch verwandt.

Rustikale Textur

Hingucker: Starke Materialien und handwerkliche Verarbeitung für einen Schlafzimmerteppich. Foto über: My Paradissi

In diesem schlichten, eleganten Schlafzimmer sorgt ein grober Seegrasteppich für einen sinnlichen Kontrast. Sie können solche Teppiche auch gut auf einen anderen Teppich legen. Er wirkt sehr harmonisch in der Kombination mit den anderen feineren Stoffen in diesem Raum. Als Pendant hängt eine geflochtene Leuchte über dem Nachttisch.

Seegras Infos einblenden Korb und Foto: Blickfang Designshop Seegras wächst nicht etwa im Meer, sondern an Ufern. Das grüne Gras wird nach der Ernte getrocknet und für Flechtarbeiten verwendet. Grosse Seegrasproduktionen gibt es in Vietnam. Diese bieten Bauern eine gute Alternative zu Reis. Denn auch das Seegras wächst aus dem Wasser, ist aber weniger empfindlich als Reis, da es auch in salzhaltigem Boden gedeiht und weder Düngemittel noch Pestizide braucht. Die Faser ist sehr robust und wird für Körbe, Teppiche oder Lampenschirme verwendet.

Trendiges Handwerk

Handwerk: Gehäkelte s Kissen aus Jute von H+M Home . Foto: H+M Home

Im Einrichtungsbereich boomt die Liebe zur Natur und zu echtem Handwerk regelrecht. In diesem von der Technologie beherrschten Zeitalter bietet beides eine ausgleichende Sinnlichkeit und Langsamkeit. So dominiert in vielen Kollektionen Handgemachtes – und das ist nicht selten aus Naturfasern hergestellt. Hier ein schönes Beispiel von einem gehäkelten Jutekissen von H+M Home.

Harmonische Kombinationen

Neue Ästhetik: Schlichte Formen und echte Naturmaterialien in einem Wohnzimmer mit Japananmutung. Foto über: Chloe Dominik

Auch aus Jute gibt es viele Teppiche, oft auch in Mischqualitäten. Juteteppiche sind ebenfalls sehr gefragt, da sie gut zum neuen, sinnlich verhaltenen Wohnstil passen, robust und oft auch günstig sind. Hier wurde ein Juteteppich mit einer Holzbank, einem Rattanstuhl sowie einem Baum, der bis zur Decke ragt, harmonisch kombiniert.

Jute Infos einblenden Teppich und Foto: La Redoute Jute kennen alle von den Jutesäcken. Die Faser kommt von der gleichnamigen einjährigen Strauchpflanze. Sie wird vor allem in Indien, Bangladesh und Pakistan angebaut, ist vollständig biologisch abbaubar und nach der Baumwolle die wichtigste Naturfaser. Heute werden aus Jute neben Verpackungsmaterial auch Teppiche, Polsterstoffe und zum Beispiel die Sohlen von Espradilleschuhen hergestellt. Ähnliche Fasern wie Jute haben Hanf und Flachs.

Sommerlieblinge

Ferienfreunde: Wohnaccessoires und Möbel aus Naturfasern von Bloomingville . Foto: Bloomingville

Flechtwerk ist leicht und mutet daher immer sommerlich an. So sind Körbe, Teppiche, Kissen und Hüte beliebte Sommerartikel und es gibt sie in vielen Varianten, Ausführungen und Stilen. In diesem harmonischen Beispielt versammelt sich gleich eine ganze Gruppe von geflochtenen Produkten aus Naturfasern von Bloomingville.

Pflanzenfasern statt Wolle

Neue Materialien: Teppich aus Nessel und Jute von Ilse Crawford für Nanimarquina .

Wenn zwei Grosse für ein Projekt zusammenkommen, dann kann man sich an einem spannenden Resultat erfreuen. In diesem Fall haben sich Ilse Crawford und die Teppichfrima Nanimarquina gefunden. Zu den festgelegten Kriterien für die Gestaltung der Wellbeeing-Kollektion gehörte die Verwendung von natürlichen, nachhaltigen und lokalen Fasern, handgesponnen, ohne Bleichmittel und ohne Farbstoffe. Entstanden ist unter anderem der Teppich Nettle Dhurrie, der halb aus Nesselfasern und halb aus Jute gewoben ist.

Retroallüre

Tropical Deco: Rattanmöbel i m Vinta ge look von Madam Stoltz. Foto: Madam Stoltz

Wenn man an Rattan denkt, dann kommen einem sofort die vielen Korbmöbel im Retrolook in den Sinn. Dieser kleine, charmante Barwagen von Madam Stoltz ist zwar neu, zeigt sich aber im Vintagestil.

Rattan Infos einblenden Foto über: Pinterest Rattan und das feinere Pedigrohr sind Produkte von der Rattanpalme. Mit den dickeren Trieben werden Möbelgestelle hergestellt, mit den feineren Flechtwerk. Ein schönes Beispiel ist das Wienergeflecht, das gerade wieder stark angesagt ist. Dieser Trend ist auch nachhaltig, denn die Rattanpalme kann schon nach zwei Jahren erstmal geerntet werden und regeneriert sich innerhalb von 5–7 Jahren zur nächsten Ernte. Deshalb ist Rattan ein sehr nachhaltiger Rohstoff für den Möbelbau.

Neue Sicht auf Klassiker

Lieblingstücke: Ilse Crawford , d ie Designerin und einstige Gründerin der englischen Elle Dekoration interpretierte Wegners Stühle neu . Foto: Carl Hansen

Hans J. Wegner Stühle sind nicht nur beliebte Klassiker, sie gehören schon fast zum guten Ton in designbewussten Haushalten. Die ersten fünf Stühle, die der Architekt und Designer exklusiv für Carl Hansen entworfen hat, wurden in einer Special Edition von Ilse Crawford neu interpretiert. Hier der CH25 in schönen Farben und mit Papierschnurgeflecht.

Texturen treffen sich

Entspannter Wohntrend: Sinnliche Materialien und Texturen in der Kollektion von Ferm Living. Foto: Ferm Living

In der neuen Kollektion treffen sich Rattan, Seegras, Jute und andere Naturmaterialen in verschiedenen Texturen, Formen und Produkten. Sie drücken alle den allgegenwärtigen, diskreten, neuen Wohnstil aus, der sich seit einer Weile ganz selbstverständlich ausgebreitet hat.

Und immer wieder Antikes

Erste Klasse: Rattanmöbel für Sammler und Kenner von Atelier V ime. Foto: Atelier Vime

Auch bei Rattanmöbeln gibt es begehrte und wunderschöne Antiquitäten. Dafür ist das Atelier Vime die beste Adresse. Hier sehen Sie ein schönes Beispiel von einem Tagesbett aus den Fünfzigerjahren. Atelier Vime befindet sich in Vallabrègues, dem Zentrum der einstigen Hochburg von Korbflechtern in der Provence. Zu den edlen Vintage-Fundstücken produziert Atelier Vime auch eine eigene Kollektion, wodurch das Handwerk in der Gegend wieder zu neuem Leben erweckt wurde.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

