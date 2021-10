Mit Backrezepten auf Reisen – Seelenkuchen In der Kolumne «Mit Backrezepten auf Reisen» stellen wir Ihnen Ideen zum Nachbacken vor. Entdecken Sie diese Woche: Soul Cake. Heidrun Pschorn

Soul Cake: Traditionell zu Halloween. Foto: Heidrun Pschorn

Die Geschichte des Kuchens reicht weit zurück in die Zeit des vorchristlichen Irland, als der keltische Glaube noch mehr Bedeutung hatte. Der irische Soul Cake wird traditionell zu Halloween gebacken. Der Kuchen wird meist an Kinder und Bedürftige abgegeben, die an Halloween, dem Tag vor Allerheiligen, singend von Tür zu Tür gehen und für die armen Seelen beten. Jeder verzehrte Kuchen steht für eine Seele, die so aus dem Fegefeuer erlöst wird. Jetzt gehts aber los!

Rezept:

Teig:

140 g zerlassene Butter

100 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

1 Ei

1 Eigelb

1 dl Milch

420 g Mehl

frisch geriebener Muskat

1 TL Zimt

½ TL Ingwer

½ TL Salz

½ TL Backpulver

60 g Sultaninen

etwas Abrieb von einer Biozitrone

für die Dekoration noch eine Hand voll Sultaninen

Zubereitung:

Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Zerlassene Butter, Zucker, Vanillezucker und Milch cremig schlagen. Das Eigelb und ein Ei hinzugeben und alles zu einer glatten Masse verrühren. Das gesiebte Mehl, Backpulver und Gewürze der Eimasse hinzugeben und alles zu einem weichen, aber formbaren Teig kneten. Die Sultaninen zum Schluss unterheben. Aus dem Teig ca. elf Kugeln zu je 80 Gramm formen. Die Kugeln auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und flach drücken. Die Kuchen sollten einen Durchmesser von acht Zentimetern haben und etwa zwei Zentimeter hoch sein. Mit Sultaninen dekorieren und mit etwas Milch bepinseln. Im vorgeheizten Backofen etwa 12 bis 15 Minuten goldbraun backen.

Tipp: Den Teig am Vortag machen und über Nacht in Klarsichtfolie eingepackt kalt stellen.

