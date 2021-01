FCW startet optimal in die Rückrunde – Sehr wohl im Stil eines Spitzenteams Das 3:0 des FCW beim Tabellenletzten Chiassos sieht nach Zahlen souverän aus und das war es auch nach der Leistung. Danach ist er hinter den vom Glück verfolgten Grasshoppers Zweiter der Challenge League. Hansjörg Schifferli

Roman Buess erzielte in der erste Halbzeit zwei Tore für den FCW. Foto: Heinz Diener

Ein Sieg beim Tabellenletzten ist Pflicht für eine Mannschaft wie diesen FCW, der zu den nominell besten der Liga gehört und sich selbst in seiner zurückhaltenden Sprache zum Ziel gesetzt hat, «möglichst lange vorne mitzuspielen». So formulierte es ja Sportchef Oliver Kaiser. Diese Pflicht hat der FCW in Chiasso beim Abstiegskandidaten Nummer 1 erfüllt, auch mit 22 Stunden Verspätung und damit nach einer Vorbereitung, die nicht ideal war. Beispielsweise ohne Training am Tag vor dem Match, dafür nach einigen Umtrieben.

Das ist das eine. Genauso wichtig aber war die Stilnote, die sich der FCW dabei verdiente: Sie war gut. Er spielte von der ersten Minute an professionell konzentriert, kampfstark und bemerkenswert ausgeglichen. Nach gut 90 Minuten liess sich das Ereignis jedenfalls so bilanzieren: Das war ein «souveräner Sieg», wie Offensivmann Roberto Alves sagte. Es war sehr wohl der Auftritt einer Spitzenmannschaft bei einem «Kleinen». Wenn es eine Szene gab, die dem FCW hätte gefährlich werden können: In der 11. Minute traf Chiassos linker Aussenläufer Merlin Hadzi aus 22 Metern die Latte über FCW-Goalie Dario Marzino. Ein 1:1 hätte eine andere Entwicklung des Spiels provozieren können, aber nicht müssen. Schon eine Minute später liess Chiassos Torhüter Alexandros Safarikas einen Weitschuss Samuel Ballets abprallen; Roman Buess war präsent und wurde, höchstwahrscheinlich, gefoult. Da hätte es dann also auch schon 2:0 stehen können. Das Schiedsrichtertrio hatte Buess vor dem «Foul» offenbar im Abseits gesehen, was erst recht ein Fehler war.