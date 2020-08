Verkaufsaktion in Winterthur – Seidenschals für ein neues Schulhaus Für ein neues Schulhaus in Myanmar verkauft ein Frauen-Netzwerk myanmarische Seidenschals im Blumen Müller. Delia Bachmann

Mit dem Verkauf von Seidenschals unterstützt der Serviceclub Soroptimist International in Winterthur den Bau eines Schulhauses in Myanmar. Foto: PD

Am Donnerstag und Freitag verkauft Blumen Müller an der Wartstrasse myanmarische Schals aus Lotusseide. Der Erlös soll für den Bau eines neuen Schulhauses in Taung tha Yet-Kone verwendet werden, ein Dorf im Irawadi-Delta in Myanmar. Hinter der Verkaufsaktion steht der Serviceclub Soroptimist International in Winterthur, in dem sich Frauen für Frauen einsetzen. Seit 2018 unterstützen die Winterthurer Soroptimistinnen die Myanmar-Hilfe.