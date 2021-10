Kolumne «Tribüne» – Seilbahnabenteuer Als der «Landbote»-Kolumnist kürzlich von einem turbulenten Wanderwochenende nach Hause kam, staunte er nicht schlecht über ein E-Mail, das er erhalten hatte. David Herter

Eine Seilbahnfahrt kann so schön sein – ausser man ist ein VIP und erhält Vortritt. Foto: Keystone

Bei unserem jährlichen Treffen beschlossen wir fünf Kollegen, mit der Seilbahn einen Berg hochzufahren und anschliessend ins Tal zurückzuwandern. Dank einem Bekannten aus dem Tourismusbüro erhielten wir die Tickets dafür sogar gratis.

Kaum hatten wir uns in die Kolonne gestellt, wies uns ein Angestellter der Bahn darauf hin, dass wir sogenannte VIP-Tickets hätten und uns deshalb links von der Absperrkette einzureihen hätten. Dies bedeutete, dass wir an der ganzen Warteschlange vorbei nach vorn marschierten. Dies provozierte ein deutliches Murren, ja sogar einige laute Protestschreie und Schimpfwörter.

«Symbolische Handzeichen der nicht so feinen Art flogen uns entgegen, auf manchen Gesichtern konnte man ein spöttisches Lächeln ablesen.»

Wir zogen den Kopf ein und stiegen in die bereitstehende Gondel. Ein zweiter Angestellter bat uns jedoch sogleich, wieder auszusteigen, denn dies sei eine normale Kabine, für uns VIPs würde gleich eine mit durchsichtigem Boden bereitgestellt. Diese Begründung bekamen die übrigen wartenden Passagiere natürlich nicht mit.

Als wir zurückwichen, brachen sie in einzelne Jubelschreie aus. Symbolische Handzeichen der nicht so feinen Art flogen uns entgegen, auf manchen Gesichtern konnte man ein spöttisches Lächeln, ja eine Art fanatische Genugtuung ablesen. Hatten einige sogar applaudiert? Die Gerechtigkeit hatte gesiegt! Dieses arrogante Pack, diese Drängler, diese Egoisten waren entlarvt, gestoppt und im wahrsten Sinne des Wortes in die Schranken gewiesen worden.

Wenig später stiegen wir allerdings dennoch weit vor den anderen in unseren Panorama-Wagen ein. Oben angekommen, beeilten wir uns, sofort loszumarschieren, bevor sich die protestierende Meute auf uns stürzen konnte. Wir waren wirklich VIPs – Very Irritated Persons!

Anderntags, bei einer Standseilbahn auf einen anderen Berg, bezahlten wir die Fahrt wieder selbst, und zwar auf Wunsch wegen der Pandemiesituation mit der Kreditkarte. Diesmal genossen wir oben die Aussicht und marschierten anschliessend flott zu Tale.

Nach Hause zurückgekehrt, fand ich dort auf meinem Computer ein E-Mail, das Werbung für einen Wanderschuh machte, und zwar für einen, der besonders fürs Hinunterlaufen geeignet war! Big Data war in meiner Realität angekommen. Die Daten mussten nicht einmal «big» sein. Es genügte eine einzige, winzige Information: Wir fuhren hinauf, aber nicht wieder runter. Wer heute seine Privatsphäre schützen will, steht wirklich irgendwie am Berg.

David Herter ist Dienstredaktor Stadt und Region Winterthur. Er lernte Maschinenmechaniker und gründete einen Musikclub, ist Vater und trainiert junge Handballerinnen und Handballer. Seit 1999 arbeitet er als Redaktor und Journalist. 2007 schloss er die Ausbildung der Journalistenschule MAZ ab. @d4vidherter

