Künstliche Intelligenz in der Kunst – Sein KI-generiertes Bild erhält einen Preis – der Hass der Künstler folgt prompt Der Amerikaner Jason Allen wurde für ein Gemälde, das er gar nicht gemalt hatte, mit einem Kunstpreis ausgezeichnet. Und löste eine Debatte über die Grenzen der intelligenten Maschinen aus. Moritz Marthaler

Das Siegerbild der Colorado State Fair: «Théâtre D’opéra Spatial» hat Jason Allen mit der KI-Software Midjourney erstellt. Foto: PD

Für Geld? Für Ruhm und Ehre? 300 Dollar hat Jason Allen mit seinem von künstlicher Intelligenz erzeugten Bild am Kunstwettbewerb an der Colorado State Fair in der Sparte Digital gewonnen, seither bekommt er Hassmails aus der ganzen Welt. Warum er dennoch jeden Tag glücklich über den Preis ist? «Endlich reden wir darüber, wie grossartig KI in der Kunst sein kann.»