Weinhalle im Niederdorf Zürich – Seine Stube ist die Bodega Española Vor 150 Jahren war sie die erste spanische Weinhalle der Stadt, Ende Juni geht sie für einige Zeit zu. Für Stammgast Bruno Kümin wird das eine schwere Zeit. Hélène Arnet

Seit 60 Jahren Stammgast: Bruno Kümin im Restaurant Bodega Española im Zürcher Niederdorf. Foto: Boris Müller

Bruno Kümin war neunzehn Jahre alt, als er die Bodega Española im Zürcher Niederdorf für sich entdeckte. Das war 1959. Seither gab es kaum eine Woche, in der er dort nicht einkehrte. Und er weiss jetzt schon, dass er sich in diesem Sommer irgendwie heimatlos fühlen wird, wenn die Bodega für knapp zwei Monate schliesst. Ein Pächterwechsel steht an. Und eine Renovation.