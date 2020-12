Die Pandemie und ich – «Seit dem Lockdown ist es allen wichtig, schön zu wohnen» Wie beeinflusst Covid-19 unser Leben? Menschen aus Winterthur und Umgebung erzählen. Heute: Innenarchitektin Christine Seyffer aus Neftenbach. Nicole Döbeli

Innenarchitektin Christine Seyffer von «Die Welt in Farbe» hat wegen Corona ein super Geschäftsjahr hinter sich. Foto: Marc Dahinden

«Als im Frühling der Lockdown kam, dachte ich: Oh nein, jetzt können wir sicher nicht mehr zu unseren Privatkundinnen und -kunden. Sie machen den grössten Teil unseres Geschäfts bei «Die Welt in Farbe» aus. Es haben dann auch wirklich einige abgesagt. Mit anderen haben wir die Beratung per Video durchgeführt, und ich habe ihnen die Farb- und Stoffmuster vor die Tür gelegt.

Zur Person Infos einblenden Christine Seyffer ist diplomierte Innenarchitektin, Feng-Shui- und Wohnraumberaterin. Die 59-Jährige, die in Hünikon zu Hause ist, hat lange als Architektur- und Wohnjournalistin gearbeitet, bevor sie 2007 zusammen mit dem Malermeister Gerhard Murri «Die Welt in Farbe AG» in Neftenbach gründete. Seyffer erstellt Wohnraum- und Farbkonzepte für Wohnungen, Häuser und Geschäfte. Sie arbeitet viel mit Naturpigmentfarben und fugenlosen Boden- und Wandbelägen, und die meisten der Produkte werden in der Schweiz hergestellt.