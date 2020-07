Maskenpflicht im Stadtbus Winterthur – Seit heute gilt im öffentlichen Verkehr Maskenpflicht Die Maske ist seit Montag in der Schweiz Pflicht – wenigstens im öffentlichen Verkehr. Doch halten sich die Winterthurerinnen und Winterthurer auch dran? Ein Augenschein in den frühen Stunden. Gregory von Ballmoos , Nina Thöny

Maskenpflicht ja, aber nur im Bus: Am Bahnhof wird sie dann möglichst schnell wieder abgezogen. thö

Nun also doch. Lange wurde ihre die Wirksamkeit von höchster Stelle in Bern in Frage gestellt, auch noch als sie im Ausland längst Pflicht war. Pflicht ist sie nun auch in der Schweiz: Die Maske. Wer mit Bus oder Bahn unterwegs ist, muss ab Montagmorgen früh eine Maske tragen.