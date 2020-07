Brand in Winterthur – Seit letzter Nacht brennt es in der KVA In der Kehrichtverbrennungsanlage in Winterthur brennt es. Die Feuerwehr hat den Brand aber im Griff.

Die Rauchschwaden sind auch Stunden später noch gut zu sehen. Leserbild

Der Brand in der Kehrichtverbrennungsanlage brach in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einem Bunker aus. Er konnte zwar gelöscht werden, heisst es auf Anfrage bei der Stadtpolizei. Doch noch ist die Feuerwehr vor Ort und auch der Rauch ist noch nicht ganz verzogen, wie Leserbilder zeigen.

Die Gefahr ist, dass der Brand erneut ausbricht, da es im 4000 Tonnen Abfallbunker noch immer «nachmottet». Solche Bunkerbrände kommen öfters vor, zuletzt brannte es im Dezember 2019 in der KVA Winterthur. Damals mussten die obersten Abfallschichten abgetragen werden, um zum Brandherd zu gelangen.

Der Rauch ist auch von weit her gut zu sehen. Leservideo

( gvb )