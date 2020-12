Hells-Angels-Chef im Interview – «Seit meiner Nahtoderfahrung nehme ich vieles gelassener» Die Zürcher Hells Angels feiern ihren 50. Geburtstag. Rocker-Chef Patrick Hermetschweiler über rivalisierende Gangs, Streit um Territorium und den Tod. Cyrill Pinto

Im Clubhaus der Hells Angels Zurich: President Patrick «Hemi» Hermetschweiler feierte kürzlich seinen 50. Geburtstag – wie auch die Hells Angels Zurich. Foto: Michele Limina

Das Tor zur Hölle liegt an der Zürcher Wehntalerstrasse Richtung Affoltern. Dort steht das Clubhaus des Hells Angels Motorcycle Club Zurich. Der Zutritt in die Unterwelt der Rocker ist normalerweise verschlossen. Zum 50. Geburtstag seines Clubs macht «President» Patrick «Hemi» Hermetschweiler eine Ausnahme und lädt zum Interview. Auf den ersten Blick wirkt das Clubhaus wie ein amerikanisches Diner. Bei genauerer Betrachtung entdeckt man makabre Details: Menschenschädel hängen zur Dekoration an der Wand. Und in einer Vitrine steht die Urne des verstorbenen Gründungsmitglieds.