Fusion Region Andelfingen – Sek Andelfingen will die Grossfusion Die Sekundarschule Andelfingen will sich mit den sechs Primarschulen im Grossraum Andelfingen zusammenschliessen. Eva Wanner

Die Schulen der sechs Gemeinden – im Bild Kleinandelfingen und Andelfingen – sollen fusionieren. Diese Empfehlung wurde an der Versammlung der Sek beschlossen. Foto: Heinz Kramer

«Das Ziel der Fusion ist, dass alle Kinder in Andelfingen in die Schule gehen!» Das unterstellte ein Henggarter an der Versammlung der Sekundarschule Andelfingen vom Montagabend. Die Oberstufe umfasst das Gebiet der sechs Gemeinden, die eine Fusion prüfen: Adlikon, Andelfingen, Henggart, Humlikon, Kleinandelfingen und Thalheim an der Thur.