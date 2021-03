Für eine Million Franken – Sek Elgg darf altes Schulhaus ausbessern Dringend nötig seien Akustikdecken, man höre alles in den Klassenzimmern. Nicole Döbeli

Die Schulzimmer sollen eine bessere Schallisolation und dichtere Fenster erhalten. Foto: PD

Diskutiert wurde über den Sek-Altbau an der Bahnhofstrasse in Elgg. «Von aussen kennen ihn alle, von innen diejenigen, die darin zur Schule gegangen sind. Am Gebäude hat sich seither nicht viel verändert», sagte Bauvorstand Markus Morf zu den 63 Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung. Den Elggerinnen und Elggern lag ein Sanierungskredit über 950’000 Franken vor.

Ein grosses Problem sei die Holzdecke in den Schulzimmern: «Man hört alles.» Deshalb wolle man nun sogenannte Akustikdecken einziehen, die den Schall dämpfen.

Die Toiletten haben ebenfalls eine Auffrischung nötig. Foto: PD

Auch sonst seien sehr viele Sachen alt, erzählte Morf: «Die Wasserleitungen sind durchgerostet, und unser Wasser hat keine schöne Farbe.» Dann sollen auch die Lampen und die Fenster in den Zimmern ersetzt und elektrische Storen eingebaut werden.