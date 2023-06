Musical in Rikon – Sekundarschule probt für den grossen Auftritt Agenten, Dorfpolizistinnen und eine eigene Band: Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Zell zeigen nächste Woche ein Musical. Rafael Rohner

Voller Einsatz bei der Hauptprobe des Musicals. Foto: Madeleine Schoder

Eine Woche lang haben sich an der Sekundarschule Zell alle in irgendeiner Form auf das Projekt vorbereitet: Die Schülerinnen und Schüler präsentieren der Bevölkerung das Musical «Rikon Secret Agents – mit Schirm, Charme und Melone». Darin geht es um einen Rikemer Detektivclub, der merkwürdige Geschehnisse beobachtet und eine Weltverschwörung wittert. Aufgeführt wird das Musical kommende Woche ab dem 27. Juni insgesamt fünfmal im Engelburgsaal in Rikon, jeweils am Abend. Die Hauptprobe ist schon mal geglückt, wie folgende Bilder zeigen.