Aus dem Obergericht Zürich – Selbst beim Rasen heiligt der Zweck die Mittel Ein Mann raste mit 200 km/h über die A1, weil seine Frau eine Herzattacke hatte. Das darf man, befand nach dem Bezirksgericht Winterthur nun auch das Obergericht. Gregory von Ballmoos

Das Obergericht sprach den Raser frei. Foto: Urs Jaudas

Die Geschichte wirkt laut der Staatsanwaltschaft wie ein klassisches Raserdelikt. Ein Mann leistet sich auf der A1 einen Geschwindigkeitsexzess. Er beschleunigte den über 600 PS starken Chevrolet Camaro auf über 200 Kilometer pro Stunde. «Wenn man sonst nur Lieferwagen fährt, ist es schon reizvoll, mal zu testen, was so eine Karre hergibt», sagte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer.

Den Camaro hatte sich der Mann von seinem Sohn ausgeliehen, um einen Bekannten in Wil zu besuchen. Auf dem Nachhauseweg kam es bei Attikon zum Tempoexzess. «Wer mit 200 km/h über die Autobahn fährt, geht das Risiko eines Unfalls mit Toten und Schwerverletzten ein», sagte der Staatsanwalt und warnte: Man müsse sich vorstellen, was ein Freispruch für die Sicherheit im Strassenverkehr heissen würde.