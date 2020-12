Streit um Wahlergebnis – Selbst seine Vertrauten verlassen Trump Weitere republikanische Führungsfiguren rücken von Donald Trump ab. Der Präsident aber schwadroniert weiter von Wahlbetrug. Wie die Republikaner um ihre Haltung zum Wahlverlierer Trump ringen. Christian Zaschke aus New York

Selbst US-Justizminister William Barr (links), der bisher als loyaler Gefolgsmann Donald Trumps galt, distanziert sich vom Präsidenten. Foto: Alex Brandon (Keystone)

Sollte es einen Rest Hoffnung gegeben haben, dass Donald Trump allmählich einsieht, dass er die Wahl verloren hat, so dürfte dieser spätestens am Mittwoch erloschen sein. An diesem Tag veröffentlichte der noch amtierende Präsident ein 46 Minuten langes Video, in dem er unbewiesene Behauptungen und Lügen aneinanderreihte. Kernaussage der mäandernden Rede: Die Wahl sei ihm gestohlen worden.

Das Video sei bereits in der vergangenen Woche aufgenommen worden, heisst es aus dem Weissen Haus. Warum Trump es gerade jetzt veröffentlichte, ist unklar. Ein Grund könnte sein, dass er einen Kontrapunkt zu seinem Justizminister William Barr setzen wollte. Dieser hatte am Dienstag gesagt, sein Ministerium habe keinerlei Hinweise darauf, dass es Betrug in einem Ausmass gegeben haben könnte, das den Wahlausgang verändern würde. Diese Aussage war deshalb bemerkenswert, weil Barr als einer der engsten Verbündeten Trumps gilt. Nun ist er der höchstrangige Mitarbeiter der Regierung, der von Trump abrückt. Der Washington Post zufolge überlegt Trump, den Justizminister vor dem Ende seiner Amtszeit noch schnell zu feuern.

Vorsichtig rückt auch der Mehrheitsführer im Senat ab

Wer immer unter den Republikanern anmerkt, es gebe keine Beweise für Wahlbetrug, oder gar Joe Bidens Wahlsieg anerkennt, zieht Trumps Zorn auf sich. Das Gros der Partei verhält sich daher weiterhin ruhig und sieht untätig zu, während der Präsident das Land mit seinen haltlosen Behauptungen überzieht. Mitch McConnell, republikanischer Mehrheitsführer im Senat und damit einer der mächtigsten Männer der USA, hat sich immerhin vorsichtig aus der Deckung gewagt. Er sprach in dieser Woche von einer «neuen Regierung», die im kommenden Jahr die Amtsgeschäfte übernehmen werde. Das war zwar nicht die stärkste Form der Anerkennung der Wahl, aber es war einstweilen deutlich genug. Wenn Leute wie McConnell und Barr von Trump abrücken, haben dessen Bemühungen keine Aussicht auf Erfolg.

Umfragen zufolge glaubt mehr als die Hälfte der Republikaner, dass die Wahl manipuliert war. Dass es darauf keine Hinweise gibt, spielt dabei keine Rolle.

Das Prozedere, das Trump nicht wahrhaben will, ist klar. Am 14. Dezember geben die Wahlleute aus den Bundesstaaten ihre Stimmen ab. Biden hat 306 Voten gewonnen, Trump kommt auf 232. Das ist übrigens exakt das gleiche Ergebnis, mit dem Trump 2016 Hillary Clinton besiegt hatte. Damals sprach er von einem Erdrutschsieg. Die Stimmen der Wahlleute werden Anfang Januar im Kongress offiziell gezählt, und am 20. Januar wird Joe Biden als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt und zieht ins Weisse Haus ein. Daran wird Trump nichts ändern, ganz gleich wie sehr er sich gegen seine Niederlage sträubt.

Dennoch gibt er sich grösste Mühe, den demokratischen Prozess zu unterminieren und seinen Anhängern zu vermitteln, dass es bei der Wahl nicht mit rechten Dingen zugegangen sei. Gut möglich, dass das Ergebnis dieser Bemühungen letztlich das ist, was von seiner Präsidentschaft übrig bleibt: ein in Teilen der Bevölkerung beschädigtes Vertrauen in die Demokratie. Umfragen zufolge glaubt mehr als die Hälfte der Republikaner, dass die Wahl manipuliert war. Dass es darauf keine Hinweise gibt, spielt dabei keine Rolle.

Seit dem Wahltag am 3. November hat Trump unermüdlich verbreitet, dass in Wahrheit er der Wahlsieger sei. Meist hat er das auf Twitter getan. In der Öffentlichkeit liess er sich selten blicken. Sein Video wirkt nun wie eine zugespitzte Zusammenfassung dieser wochenlangen Desinformationskampagne. Es sei die «vielleicht wichtigste Rede», die er je gehalten habe, sagte Trump.

Niederlage sei «statistisch unmöglich»

Der Präsident steht in dem Video an einem Pult mit dem präsidialen Siegel, er wird von Fahnen flankiert. Er spricht direkt in die Kamera, Publikum ist nicht im Raum. Unter anderem sagt er, dass es einen «koordinierten Angriff» auf das Wahlsystem gegeben habe. Es sei «statistisch unmöglich», dass er gegen Biden verloren habe. Das allerdings ist insoweit sehr wohl möglich, als Biden 80,9 Millionen Stimmen auf sich vereinigte, während Trump auf 74 Millionen kam. Ein Unterschied von annähernd sieben Millionen Stimmen, was 4,4 Prozentpunkten entspricht.

Trump führte aus, es habe Betrug in nie dagewesenem Ausmass gegeben. Der Supreme Court müsse nun tun, «was richtig für unser Land ist». Konkret meint er damit, dass in Bundesstaaten, in denen er verloren hat, Hunderttausende Stimmen gestrichen werden sollen. Zu welchem Ergebnis dieses Vorgehen seiner Ansicht nach führen würde? «Ich gewinne in allen Staaten mit Leichtigkeit», sagte er. Trump erschafft in seiner Rede eine alternative Realität. Dieses Vorgehen kulminiert in dem Punkt, an dem der Mann, der seit Wochen das Wahlsystem unterminiert, sagt, es werde sein größtes Verdienst sein, die Rechtschaffenheit des Wahlsystems wieder hergestellt zu haben.

Einerseits dürfte es dem fragilen Ego des Präsidenten geschuldet sein, dass er seine Niederlage nicht anerkennt, anderseits erweist sich diese Taktik als äusserst lukrativ. Seit dem Wahltag hat Trumps Team bereits 170 Millionen Dollar an Spenden eingesammelt. Das Geld soll unter anderem dazu benutzt werden, das Wahlergebnis anzufechten. Als möglich gilt aber auch, dass Trump die Geldtöpfe schon einmal füllt, um seine nächste Kampagne zu finanzieren - um im Jahr 2024 ins Weisse Haus zurückzukehren.