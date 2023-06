Theater Winterthur – Selbst wenn man ihn umbringen will, bleibt er freundlich Erstmals spielen Schauspieler aus Tibet in tibetischer Sprache auf europäischen Bühnen. Das Stück «Pah-Lak» thematisiert die Gewaltfreiheit – sein Autor lebt selbst danach. Helmut Dworschak

Die tibetischen Mönche und Nonnen wollen ihr Kloster behalten. Szene aus «Pah-Lak». Foto: Ursula Kaufmann

Das Stück «Pah-Lak» (tibetisch für «Vater») tourt zurzeit durch Europa. Uraufgeführt wurde es 2019 in englischer Sprache in London – nachdem es dort im Jahr davor auf Intervention der chinesischen Behörden abgesagt worden war. Nun wird das Stück sogar von Schauspielern aus Tibet und in tibetischer Sprache gespielt. Diese Neuinszenierung hatte im vergangenen Mai an den Ruhrfestspielen Recklinghausen Premiere. Es sei «ein Theaterabend, wie ihn Europa noch nicht erlebt hat», schrieb die «Frankfurter Allgemeine Zeitung».