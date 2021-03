Selbstunfall in Winterthur führt zu Auffahrkollision zwischen einem Lieferwagen und einem Lastwagen. – Selbstunfall auf A1 führt zu Kollision mit zwei Schwerverletzten Am Samstagmorgen stürzte eine Motorradlenkerin auf der A1 in Winterthur. Durch das Ausweichmanöver von zwei nachfolgenden Fahrzeugen kam es zu einer Auffahrkollision, wobei sich zwei Personen schwer verletzten. Die Polizei sucht Zeugen.

In Folge eines Ausweichmanövers auf der A1 in Winterthur kollidierte ein Lieferwagen mit einem Lastwagen. BRK News

Kurz vor 7.30 Uhr fuhr am Samstagmorgen eine 16-jährige Motorradlenkerin auf der A1 Richtung St. Gallen. Ein paar hundert Meter nach der Einfahrt Winterthur-Töss stürzte sie aus bislang nicht bekannten Gründen und zog sich dabei unbekannte Verletzungen zu. Den nachfolgenden Fahrzeugen gelang es, der am Boden liegenden Frau auszuweichen. Jedoch kam es wenige Meter nach der Unfallstelle zu einer Auffahrkollision, wobei ein Lieferwagen gegen das Heck eines Lastwagens prallte. Dies schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung.

Lenker und Beifahrer zogen sich schwere Verletzungen zu

Durch die Kollision wurden der 25-jährige Lenker und der 63 -jährige Beifahrer des Lieferwagens schwer verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch einen Notfallarzt wurden alle drei Verletzten mit Rettungsfahrzeugen in umliegende Spitäler gefahren. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt.

Die genauen Ursachen beider Verkehrsunfälle sind derzeit nicht bekannt. Sie werden durch die Kantonspolizei Zürich, in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur-Unterland, abgeklärt.

Polizei auf der Suche nach Zeugen

Wegen des Unfalls musste das betroffene Teilstück der A1 Richtung St. Gallen für ungefähr zweieinhalb Stunden gesperrt werden.

Personen, welche Angaben über die beiden Verkehrsunfälle machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Winterthur, Telefon 052 208 17 00, in Verbindung zu setzen.