Interview mit Ueli Schmezer - «Selbstverständlich ist manchmal ein heiliger Zorn dabei»

Ein Vierteljahrhundert waren Sie beim «Kassensturz», 37 Jahre bei SRF. Warum hören Sie jetzt auf – fünf Jahre vor Ihrer Pension?

Das war eine sehr persönliche Entscheidung. 25 Jahre «Kassensturz» ist eine unglaubliche Zeit, die mich selbst zu beeindrucken begann. Ich bin jetzt 60 Jahre alt, was mir persönlich völlig egal ist. Aber unsere Arbeitswelt ist nun mal so aufgebaut, dass es mit 65 vorbei ist. Ich habe mir dann überlegt, was ich mit den fünf Jahren mache, die ich nun noch in der Hand habe.